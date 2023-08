Nada de Guarda Nacional por aqui

“Em alguns governos da América Latina, como Nicarágua, Cuba, Venezuela, além da Rússia, essa ideia prosperou e fez desses países ditaduras cruéis”, afirmou

O senador brasiliense Izalci Lucas condenou o plano do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para instaurar uma Guarda Nacional, idealizado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Segundo o parlamentar, ao divulgar que fará uma Guarda Nacional com civis, o Governo Lula quer construir uma milícia própria, coisa que, há mais de 200 anos, foi extinta no Brasil, ainda no Império.

“Em alguns governos da América Latina, como Nicarágua, Cuba, Venezuela, além da Rússia, essa ideia prosperou e fez desses países ditaduras cruéis”, afirmou o senador. Izalci ressaltou ainda que não se pode permitir que isso aconteça no Brasil.

“Temos o Exército brasileiro, que sempre nos defendeu e garantiu nosso território em todos os conflitos. Temos a nossa Polícia Federal e temos, sobretudo, a Força Nacional, hoje composta por militares das Forças Armadas e policiais das forças locais e da Polícia Federal para agir juntos quando necessário”, disse.

Não teria sentido criar uma outra corporação para competir com as já existentes e previstas na Constituição. Pior, reforçou, “os países onde foi implantada a Guarda Nacional transformaram-se em ditaduras cruéis”.. Izalci questionou ainda onde atuaria a ”milícia” proposta pelo ministro.

“Nós não temos conflitos, e se tivermos, já temos quem nos protegerá. Sequer tivemos atentados terroristas há mais de 30 anos, porque no dia 8 não houve atentado terrorista, com bombardeios ou bombas. Ninguém morreu e não houve nada comparado a qualquer atentado terrorista no mundo ocidental”, lembrou.