Nada de devolver servidor

As garantias foram confirmadas em reunião com os distritais Dayse Amarílio, Robério Negreiros e Jorge Vianna

Reforçando o compromisso com distritais, a governadora em exercício Celina Leão garantiu nesta quinta-feira, 9, em reunião no Buriti, que abrirá logo o grupo de trabalho que discutirá a necessidade do retorno dos servidores cedidos ao IGES com sindicatos e trabalhadores.

Avisou também que ninguém será devolvido até a conclusão dos trabalhos do grupo. As garantias foram confirmadas em reunião com os distritais Dayse Amarílio, Robério Negreiros e Jorge Vianna.

Briga pelo Instagram

Por falar em Jorge Vianna, o distrital ficou nesta quarta-feira diante de um quase homônimo, o ex-senador e ex-governador acreano Jorge Viana, durante evento do grupo Lide, organizado pelo empresário Paulo Octávio.

E, justamente por conta do nome, eles já protagonizaram uma briga pelo Instagram. Tudo começou quando o Viana do Acre foi registrar-se no Instagram e já tinha o Viana brasiliense, que na época assinava com um N só.

O então senador entrou com uma ação judicial dizendo que era conta falsa. Aí os dois acabaram sem conta. O Viana do Distrito Federal colocou mais um N e virou @jorgeviannadf. O do Acre virou @jorgevianaacre. E a paz se fez.