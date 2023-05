Na iniciativa privada

A ex-ministra e ex-deputada brasiliense Flávia Arruda assumiu a diretoria de Relações Institucionais do Banco Master. Por isso tem passado parte da semana em Brasília e parte em São Paulo. Na verdade, o acordo foi discutido quando ela estava no final do mandato de deputada federal, após as eleições do ano passado. A essa época, Flávia Arruda esteve na capital paulista para conversas com o governador recém-eleito Tarcísio de Freitas, seu antigo colega de ministério. Acabou fechando com o Banco Master, instituição fundada em 1974 como Máxima Corretora de Valores, recebendo em 1990 a autorização do Banco Central para funcionar como instituição financeira, o Banco Máxima. Mudou de controle em 2018 e três anos depois adotou o nome de Banco Master, com sede na avenida Faria Lima, a meca do capitalismo paulista. Mas Flávia Arruda não pretende deixar a política e pensa em disputar as eleições de 2026.