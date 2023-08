Na Hora Mulher pronta para sanção de Ibaneis

“Esse ambiente seguro e acolhedor facilitará o relato das vítimas e contribuirá para a efetividade das medidas adotadas”, argumenta Jane Klebia

A Câmara Legislativa já aprovou e aguarda apenas a sanção do governador para virar lei o projeto da distrital Doutora Jane Klebia que cria o Na Hora Mulher, com o nome formal de Serviço de Atendimento Imediato e Exclusivo à Mulher no Distrito Federal, que visa reunir, em um único local, representações de órgãos públicos federais e distritais, de forma articulada, para a prestação de serviços públicos em atenção à mulher.

Não será, porém, igualzinho ao atual Na Hora, mas dedicado a oferecer um suporte efetivo e especializado às mulheres vítimas de violência.

A gestão desse novo Na Hora caberá à Secretaria de Estado da Mulher. Jane Klebia argumenta que muitas mulheres enfrentam dificuldades ao buscar ajuda e orientação nos serviços existentes.

O Na Hora Mulher, assim, deverá ser um espaço exclusivo para atendimento às mulheres, com profissionais capacitados e sensibilizados para lidar com a violência de gênero.

“Esse ambiente seguro e acolhedor facilitará o relato das vítimas e contribuirá para a efetividade das medidas adotadas”, argumenta Jane Klebia.