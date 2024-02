Na Fábrica Social

Durante o evento, que marcou o começo da capacitação profissional para 600 alunos, ocorreu a entrega de 100 novas máquinas

O líder do governo do Distrito Federal na Câmara Legislativa, distrital Robério Negreiros, participou, na manhã desta quarta-feira, 7, da abertura do ano letivo do projeto Fábrica Social, com aula inaugural do Curso de Corte e Costura Industrial.

Durante o evento, que marcou o começo da capacitação profissional para 600 alunos, ocorreu a entrega de 100 novas máquinas de costura, adquiridas com recursos de emendas parlamentares.

Na ocasião, também foram encomendados mil lençóis para as unidades hospitalares da Secretaria de Saúde e mil uniformes para os servidores de quatro administrações regionais: Taguatinga, Sol Nascente, Ceilândia e Samambaia, todos de autoria dos alunos da Fábrica Social do ano anterior.

Para este ano, a expectativa é de que sejam confeccionados mais 60 mil lençóis, também para a Saúde, por meio de um termo de cooperação técnica.