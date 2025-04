Muito dinheiro para muita coisa

O Palácio do Buriti mandou para a Câmara Legislativa um projeto de lei que abre um crédito de R$ 460 milhões para diversas áreas. O crédito adicional será financiado pelo superávit financeiro de diversas fontes de recursos e pela anulação de dotações consignadas no orçamento vigente.

Os recursos serão destinados da seguinte forma: Infraestrutura: R$ 213.925.297,00 para implantação e duplicação de rodovias e construção de terminal; Defensoria Pública: R$ 23.852.420,00 para modernização e reaparelhamento; Direitos da Criança e do Adolescente: R$ 59.085.071,00 para transferência às instituições de assistência e construção de unidades de semiliberdade; Segurança Pública: R$ 11.733.350,00 para modernização e reequipamento do Corpo de Bombeiros; Direitos do Idoso: R$ 4.714.238,00 para programas e ações voltadas à pessoa idosa; além de recursos para o Fundo do Trabalhador, Procuradoria Geral, Desenvolvimento Rural e Administrações Regionais.