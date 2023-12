Muito brasileiro em Dubai

Caso incluídos os brasileiros enviados por ONGs, empresas e viajantes com recursos próprios, a presença brasileira chega a 3.081 participantes

O senador mineiro Cleitinho, nome eleitoral de Cleiton Gontijo de Azevedo, fez um levantamento e constatou que uma comitiva de 1.337 pessoas formou a delegação brasileira a COP 28, em Dubai, com tudo pago pelo governo federal.

Em termos numéricos, o Brasil só foi superado, claro, pelo dono da casa, os Emirados Árabes Unidos, que registrou 4.409 participantes, muitos deles trabalhando na administração. Caso incluídos os brasileiros enviados por ONGs, empresas e viajantes com recursos próprios, a presença brasileira chega a 3.081 participantes.

Nenhum outro país, nem mesmo os europeus, chegaram perto desse total. Após o Brasil, China e Nigéria empataram com delegações de 1.411 cada uma. Foram seguidos por Indonésia, com 1.229, Japão, com 1.967, e Turquia, com 1.045.

Fica o registro, porém, que a COP foi o paraiso das ONGs, com 14.338 delegados, o maior número da história, seguidos, porém, de pessoas enviadas por entidades da ONU e por entidades intergovernamentais, que quase empataram com o Brasil, com 3.623 delegados.

Gastos não ficam por aí

A partir do mesmo levantamento, Cleitinho acusou o presidente Lula de, ao participar da COP, pagar diárias de hotel de R$ 63 mil. Aproveitando o embalo, o senador mineiro descobriu que, desde sua posse na virada do ano, o presidente Já gastou R$16 milhões com aluguéis de limusine.

Eu queria saber, se fosse com o dinheiro dele, se ele ia alugar limusine. Por fim, Cleitinho assegurou que Lula gastou este ano R$ 16 milhões com cartão corporativo. E abriu agora licitação para limpar a piscina do Palácio do Alvorada por R$ 600 mil mensais.