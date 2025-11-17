Muita gente para pouca vaga

Enquanto o cenário do Distrito Federal se desenha para o governo e o Senado, outros cargos eletivos vão se desenhando muito mais disputados do que o normal. Aguardando as assinaturas dos caciques nacionais, Progressistas (PP) e União Brasil esperam a definição sobre a federação ou não das duas siglas para a eleição do ano que vem.

Caso ela se confirme, cada partido terá 12 vagas (com uma de reserva) para a disputa de distrital. Atualmente, nomes de peso estão entre os prováveis candidatos – se bem que, de verdade, todos já o são –, em especial do lado do PP, partido que terá Celina Leão na disputa do Governo do Distrito Federal.

Até o momento, a federação tem como candidatos os distritais Eduardo Pedrosa, Pepa e Daniel de Castro. Os ex-parlamentares Rôney Nemer e Bispo Renato. Além do neófito Luiz Eduardo Estevão, neto do ex-senador Luiz Estevão. Há ainda a chance do ingresso de João Cardoso, que está de saída do Avante e foi convidado tanto para o União quanto para o PP.