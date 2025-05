Mudança necessária  

A bronca dada pelo deputado Chico Vigilante (PT), na última terça-feira, nos colegas que não comparecem às sessões ordinárias para votarem já tem precedente nos bastidores. A Mesa Diretora da Câmara Legislativa quer fazer uma nova mudança no regimento, agora para alterar a ordem dos processos legislativos em dias de votação.

Segundo apurado pela coluna, existem atualmente duas propostas de mudança no rito de plenário. O primeiro sugere que as sessões comecem às 14h, antecipando os discursos, para em seguida passarem para a votação. A segunda prevê uma mudança na ordem dos trâmites, passando a votação para o início e os discursos para o momento posterior.

Atualmente, as falas de parlamentares e líderes ocorrem das 15h às 17h e as votações até às 18h, podendo ultrapassar esse prazo.

Ponto batido

Não raramente, os deputados aparecem com presença no telão durante as sessões em plenário. Isso ocorre porque muitos deles vão até os terminais que ficam em suas mesas, inserem suas digitais e saem.

Inúmeras vezes, inclusive, entram no plenário — onde é obrigatório o uso de terno e gravata — sem a vestimenta regimental e saem como se nada tivesse acontecendo ou se não tivesse projetos a serem apreciados.

Assuntos alheios

A reclamação dos parlamentares que ficam pouco em plenário é que os distritais que tomam a palavra pouco falam sobre a cidade. Muitos dos debates giraram em torno de assuntos de cunha nacional, relativos ao Congresso Nacional e até internacionais. O que, caso não fosse feito, poderia reduzir o tempo das sessões.