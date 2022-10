Mudam as placas sobre idosos

O projeto, do distrital Martins Machado, propõe a substituição do pictograma atual de sinalização indicativa em vagas, assentos, filas

A substituição da imagem de um idoso curvado e de bengala para a de uma pessoa ereta com a sinalização 60+, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Legislativa em reunião na manhã desta terça-feira, 18.

O projeto, do distrital Martins Machado, propõe a substituição do pictograma atual de sinalização indicativa em vagas, assentos, filas, e outros que realizem serviços prioritários à pessoa idosa. De acordo com o texto, caberá ao Executivo realizar a substituição das sinalizações.

Nos casos de sinalização indicativa realizada em vagas e placas, a substituição poderá se dar gradualmente, de acordo com a necessidade de manutenção da sinalização. Martins Machado justifica que a imagem atual denota preconceito contra os idosos