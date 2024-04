Modelos para debate do PDOT

A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, organizou quatro modelos de eventos públicos para serem realizados em todo o Distrito Federal na próxima fase da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, o PDOT.

Essa etapa será a de propostas, uma nova oportunidade para colher mais sugestões da sociedade no planejamento do DF para os próximos 10 anos. Os modelos foram detalhados em reunião conduzida pelo secretário Marcelo Vaz Meira da Silva na sede da Seduh.

Eles foram organizados da seguinte forma: por regiões administrativas; por Unidades de Planejamento Territorial que representam grupos de RAs –; por eixos temáticos do PDOT; e por macrotemas do Plano Diretor. Ao todo, são planejados 62 encontros com a população, previstos para ocorrerem a partir de junho.

Haverá assim 35 reuniões nas regiões administrativas; sete reuniões nas UPTs; 16 reuniões por eixos temáticos; e quatro reuniões por macrotemas. “A ideia foi apresentar nossa sugestão para os eventos do PDOT e abrir para discussão com o CGP”, informou a subsecretária de Políticas e Planejamento Urbano da Seduh, Juliana Coelho.

“As contribuições de vocês sempre serão analisadas para a metodologia de participação, que engloba esses quatro modelos de eventos sugeridos, que ainda não estão fechados”, ressaltou.

Nas reuniões por região administrativa, o objetivo é apresentar à população o diagnóstico do PDOT feito pela Seduh a partir das 55 oficinas participativas realizadas pela pasta no ano passado, mostrando o que avançou no processo. Para isso, é estudada a possibilidade de montar estruturas itinerantes em locais de grande fluxo de pessoas, que ficarão disponíveis ao longo do dia em cada RA.