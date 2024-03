Milhas no esporte

Projeto nesse sentido já tramita na Câmara Legislativa e acaba de ser aprovado na Comissão de Fiscalização e Transparência

Atletas e paratletas do DF poderão contar com milhas acumuladas pelo poder público em missões oficiais. Projeto nesse sentido já tramita na Câmara Legislativa e acaba de ser aprovado na Comissão de Fiscalização e Transparência, presidida pela distrital Paula Belmonte, também autora da proposta. A parlamentar defende que seu projeto se torne um grande fomentador do esporte no DF.