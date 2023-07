Metrô até mais tarde

O Metrô acatou parcialmente a solicitação e o funcionamento foi ampliado, mas só até as 22h30

O distrital Fábio Felix fez um apelo ao Metrô brasiliense para que ampliasse até as 23h o horário de funcionamento no próximo domingo. Afinal, é o dia da 24ª Parada LGBTQIA+ de Brasília e muita gente pode querer voltar mais cedo para casa.

O Metrô acatou parcialmente a solicitação e o funcionamento foi ampliado, mas só até as 22h30. “Após análise da área operacional, em conjunto com as demais áreas de segurança pública, ficou definida a extensão do horário do Metrô e essa ampliação foi considerada suficiente para atender a demanda dos usuários do sistema que irão retornar do evento”, informou Metrô a Fábio Felix.