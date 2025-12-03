Metas cumpridas na regularização

Na abertura do 5º Brasília Summit, realizado nesta quarta-feira, 3, no Brasília Palace Hotel, o governador Ibaneis Rocha afirmou que deve concluir a totalidade da regularização rural até 2026, encerrando as atividades da empresa criada para gerir o processo. O problema era histórico. “Muitos dos que vieram para cá há mais de 60 anos, a convite do presidente Juscelino Kubitschek, até hoje não tinham qualquer documento formal. Isso impedia o acesso a financiamentos, obrigando-os a adquirir terras em outros estados para conseguirem crédito para trabalhar aqui”, afirmou. Em menos de um ano, mais de 1,8 mil propriedades foram regularizadas, com emissão de títulos de concessão, escrituras públicas e realização de leilões de venda.

Muito além da Esplanada

Convidado pelo co-chairman do Lide Nacional e ex-governador de São Paulo, João Doria, e pelo presidente do Lide Brasília, Paulo Octávio, o chefe do Executivo local lembrou que Brasília possui uma das agriculturas mais diversificadas do País, indo da produção familiar a grandes cultivos de soja, e ocupa posição de destaque na produção de sementes. “Brasília vai muito além da Esplanada. Há um cenário extraordinário se desenvolvendo, e a regularização fundiária tem sido um dos grandes motivos da nossa satisfação”, afirmou. “Nós tínhamos uma situação bastante complicada do ponto de vista da regularização fundiária e era uma incerteza muito grande para os nossos produtores. Criamos a Empresa de Regularização de Terras, a nossa ETR, colhemos os dados que existiam e fizemos um censo da área rural”, afirmou Ibaneis.