Mesmo que fique calado

Presidente da CPI dos atos antidemocráticos da Câmara, o distrital Chico Vigilante comunicou que permanece marcado para esta quinta-feira, 9, às 9h, o depoimento do ex-secretário de Segurança Pública do DF Anderson Torres “Nós pedimos ao ministro do STF Alexandre de Moraes que o libere.

Os advogados de Torres pediram para que ele não compareça ou que, se comparecer, permaneça calado”. Alexandre liberou o depoimento, mas permitiu que Torres se cale. “Acredito”, disse Chico Vigilante, “que Anderson Torres tem de comparecer aqui e, se não falar, é problema dele, mas todas as perguntas serão feitas, as perguntas que nós e a sociedade queremos saber”.

Dentre essas questões está o motivo pelo qual ele viajou para os Estados Unidos sem passar o cargo para o secretário executivo da pasta que comandava. Chico Vigilante acrescentou que a CPI aprovou também, novos requerimentos e, em função disso, “estamos chegando aos financiadores daqueles atos lamentáveis”.

Além disso, concluiu, “queremos saber quais os policiais que estavam envolvidos e os motivos pelos quais não houve contingente suficiente das forças policiais”.

A pauta oficial da reunião da CPI foi formalizada no início da noite desta quarta-feira, 8. Mesmo que algo inesperado ocorra, haverá oitiva de Marília Ferreira Alencar, ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, além de requerimentos de convocações e principalmente de requerimentos de quebra de sigilos bancários de suspeitos.