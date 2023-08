MDB muda direção regional já de olho em 2026 e até 2030

Celina Leão deve substituir Ibaneis em 2025, quando ele se desincompatibilizará para ser candidato ao Senado

Wellington Luiz foi eleito presidente do MDB do Distrito Federal. A convenção reuniu filiados e simpatizantes em um evento agitado na Câmara Legislativa (CLDF) neste sábado, 19, marcando um momento significativo para o partido. A chapa única encabeçou o evento, que contou com a presença de membros engajados.

A composição ratifica uma posição de força para o governador Ibaneis Rocha, que controlou o processo, já de olho não apenas sucessão de 2026, mas até de 2030.

Ao lado do novo presidente Wellington Luiz estava a atual vice Celina Leão, que deve substituir Ibaneis em 2025, quando ele se desincompatibilizará para ser candidato ao Senado. Ela é do PP, mas não resta dúvida de que o novo MDB estará com ela. E em 2030, quando ela completar o segundo mandato, o então senador Ibaneis estará no meio de seu período, podendo disputar um terceiro mandato sem ter nada a perder.

No decorrer da convenção, entre as discussões e o entusiasmo, destacou-se a eleição de Wellington Luiz como presidente do MDB na região pelos próximos dois anos. Com 16 anos de filiação, Wellington foi amplamente aclamado por todos os presentes, elogiado por sua capacidade e equilíbrio para liderar o partido em uma fase crucial.

Em seu discurso de aceitação, Wellington Luiz enfatizou a honra de liderar um partido com uma história tão rica. Ele destacou a confiança depositada pelos membros do MDB e sua determinação em servir ao povo de Brasília.

O novo secretário geral João.

Hermeto também enfatizou a importância da transição entre Rafael Prudente e Wellington Luiz, agradecendo a Rafael Prudente por sua contribuição e entregando a liderança para Wellington Luiz com maestria. Ambos distritais e dependentes do Buriti, Wellington e Hermeto não criarão problemas a Ibaneis e a Celina enquanto estiverem afinados.

Completou a festa o ex-vice-governador Tadeu Filippelli, que mandou na regional do partido por duas décadas. Andava meio afastado, mas agora tem seu quinhão, como a indicação da aliada Rose Rainha para a chapa do partido, além da direção do Sebrae regional.