Marco temporal vira desafio para frentes parlamentares

A decisão do STF que legisla sobre o Marco Temporal para demarcações de terras indígenas no Brasil levou a uma resposta unificada por parte das Frentes Parlamentares.

O presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública, o brasiliense Alberto Fraga, expressou seu total apoio às declarações do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion.

Segundo Fraga, as duas Frentes estão unindo forças para abordar essa decisão do STF, considerada equivocada por muitos.

“Acreditamos que, junto com a possível união da frente evangélica, temos condições de aprovar o Marco Temporal no Senado e também as emendas constitucionais que estão em tramitação na Câmara”, afirmou o deputado brasiliense. Só para conferir, a frente da segurança, também conhecida como “bancada da bala”, tem 259 deputados.

A frente da agropecuária soma 285 deputados e 40 senadores. Ambas as Frentes Parlamentares se dizem comprometidas em promover um diálogo aberto e inclusivo para buscar uma solução que respeite os direitos indígenas, ao mesmo tempo em que garanta a segurança jurídica dos agricultores e o desenvolvimento sustentável do País.

As duas começam agora uma ofensiva de audiências públicas e debates para encontrar o que chamam de “abordagem equilibrada e consensual sobre o Marco Temporal”.