Mais um cartão, agora para o uniforme escolar

Em vez de uniformes distribuídos pelo governo, um cartão para que as próprias famílias comprem. A Câmara Legislativa já começou a examinar projeto do seu vice-presidente Ricardo Vale que cria programa para adoção de um cartão específico para aquisição do vestuário estudantil em malharias locais.

A ideia é redesenhar a forma como os uniformes escolares são adquiridos, pensando também no apoio aos negócios da região e a otimização da experiência dos estudantes.

O projeto defende o que considera um sistema ágil e prático, que não apenas forneça aos alunos os uniformes necessários, mas também estimule a economia local ao incentivar a compra em malharias do Distrito Federal.

De acordo com a proposta, um cartão especialmente designado será disponibilizado aos estudantes, permitindo que eles selecionem e adquiram os itens de vestuário diretamente nas malharias participantes do programa.

A ideia é não apenas simplificar o processo, mas também apoiar os empreendimentos locais.