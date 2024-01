Mais tempo para inaugurar UBS

Durante a inauguração, Celina Leão ainda assinou uma ordem de serviço para construção de um Centro de Educação de Primeira Infância (Cepi) na cidade

A governadora em exercício Celina Leão passou a maior parte da manhã em Santa Maria, onde a Unidade Básica de Saúde 6 ganhou um posto de apoio, localizado na EQ 304/307.

Durante a inauguração, Celina Leão ainda assinou uma ordem de serviço para construção de um Centro de Educação de Primeira Infância (Cepi) na cidade. Celina estava com deputadas distritais, como Jaqueline Silva, do MDB, e Dayse Amarílio, do PSB, nominalmente oposição.