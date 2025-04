Mais opções eleitorais 

Se alguém se frustrou com a decisão de José Dirceu, que deixou de disputar a Câmara pelo Distrito Federal e retornou a São Paulo, pode vir outra alternativa por aí. O ex-deputado Eduardo Cunha lembram dele? O que era chamado de “meu malvado favorito”? – poderá concorrer pela capital.

Ele não pode disputar pelo Rio de Janeiro, seu feudo eleitoral, porque transferiu o eleitorado para a filha Dani Cunha.

Acertou-se com Waldemar Costa Neto, líder do PL, para se filiar em Minas Gerais e até arranjou umas emissoras por lá. Mas o PL mineiro se insurgiu e o fortíssimo Nikolas Ferreira colocou todas as armas contra o intruso. Alternativa: Eduardo Cunha candidato por Brasília. Por enquanto, todo mundo duvida, mas vai que…