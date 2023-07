Mais luz nos centros olímpicos

Com investimento do Governo do Distrito Federal de aproximadamente R$ 200 mil, os dois espaços ganharão novos refletores de luz

Os alunos dos Centros Olímpicos e Paralímpicos de Santa Maria e do Gama vão ganhar nova iluminação nas quadras de esportes e nas salas administrativas. Com investimento do Governo do Distrito Federal de aproximadamente R$ 200 mil, os dois espaços ganharão novos refletores de luz. O cabeamento e a fiação também serão trocados para evitar curtos-circuitos e aumentar a durabilidade dos equipamentos. Além disso, o GDF programa investimento total de R$ 7,5 milhões para solucionar as demandas de infraestrutura de todos os COPs do DF. “Estamos fazendo um levantamento da infraestrutura nos centros olímpicos. Em alguns, será feita a substituição por refletor de LED. Em muitos COPs a fiação é bem antiga e está deteriorada, então vamos fazer um novo cabeamento elétrico”, afirmou o chefe da Assessoria de Obras e Infraestrutura da Secretaria de Esporte e Lazer, Carlos Mohamed.