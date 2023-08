Mais investigações sobre Jair Renan

De acordo com Leandro Grass, “seria importante para a cidade que tudo fosse revelado, começando por quem participava desses possíveis esquemas imundos”

Ex-candidato oposicionista a governador do Distrito Federal, o ex-distrital Leandro Grass cobrou mais investigações sobre o caso de Jair Renan, o quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Hoje presidente do IPHAN, Grass afirma que “todo mundo sabe do trânsito que o 04 tinha no Distrito Federal, pois não são poucas as relações que ele possui com cúpulas políticas e empresariais da capital”.

De acordo com Leandro Grass, “seria importante para a cidade que tudo fosse revelado, começando por quem participava desses possíveis esquemas imundos”.