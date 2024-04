Mais argumentos contra a saidinha

Ainda não chegou a contagem de tempo para a sessão do Congresso Nacional que, entre outros vetos, deve derrubar a tentativa do presidente Lula para preservar as saidinhas.

Tudo indica que deve ficar para a semana seguinte. De qualquer forma, a oposição fez suas contas e dá como certo que o veto será derrubado por margem muito grande. Defensor da derrubada da saidinha, o deputado brasiliense Alberto Fraga até ironizou o presidente da República.

“Lula se valeu do discurso de que os presos precisam visitar seus familiares. Sendo que quando saem, cometem novos crimes. Conta outra, Lula, essa não colou!”, disparou o deputado.

Missões a cumprir

Os descaminhos e os crimes cometidos pelo pessoal de saidinhas e saidões não ficam por aí, porém. Um outro Fraga, também deputado, mas pelo Espírito Santo, é policial e conhece outro lado dessa história. O deputado Neucimar Fraga, hoje na suplência, explica que a turma da saidinha também tem outro perfil, o de tarefeiro. Ancorados no bom comportamento, eles podem sair do presídio.

Os detentos de maior periculosidade, não. Dessa forma, conta Neucimar Fraga, “dentro das penitenciárias brasileiras é muito comum que líderes criminosos usem os detentos que têm direito às saídas temporárias para realizar serviços externos ou trazer encomendas”.

Dá para imaginar quais serão os serviços externos. E mais ainda quais serão as encomendas. “Quem sai acaba recebendo missões dos chefes das cadeias. Vai ter de fazer um serviço, levar um recado. Depois, quando volta, tem que trazer coisas para dentro do presídio e vai ser cobrado por isso”, explica Fraga. Na maior parte dos casos, a droga trazida para os presídios vem daí. Se faltava mais esse argumento para derrubar o veto de Lula, não falta mais.