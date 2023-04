Lira se compromete com reajuste da segurança

Além disso, a bancada federal brasiliense se reunirá para dar total apoio e celeridade ao processo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, comprometeu-se nesta terça-feira, 25, com o trâmite rápido do projeto de reajuste de 18% no salário dos servidores da segurança pública do Distrito Federal.

Também estavam no encontro o deputado brasiliense Fred Linhares, o secretário de Segurança, Sandro Avelar, e os distritais João Hermeto, Roosevelt Vilela e Welington Luiz, presidente da Câmara Legislativa, além do diretor geral da Polícia Civil, Robson Cândido da Silva.

O encontro ocorreu na residência oficial da Câmara dos Deputados. Fred Linhares garantiu que a bancada firmará o compromisso de que a Policia Civil, a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militares, voltarão a ser as forças de segurança mais bem remuneradas do País. A mensagem do reajuste salarial precisa ser votada pelo Congresso.

Já tem dinheiro

Após deixar reunião da Comissão Mista de Orçamento, o senador brasiliense Izalci Lucas foi à tribuna comentar o reajuste da segurança, mostrando que a questão dos recursos já está resolvida.

A Comissão Mista aprovou a inclusão de verba suficiente para cobrir essas despesas. “O reajuste, que na verdade é apenas recomposição do poder aquisitivo dessas categorias, já tem orçamento e já tem recursos”, alertou Izalci. Deixou uma pergunta no ar: “Será que no governo se quer exatamente deixar essa situação sem se resolver?”.

Afinal, contou, no governo Agnelo foi proposto um reajuste, mas a então presidente Dilma Rousseff pediu que a despesa fosse segurada. Não houve reajuste no governo Rollemberg e, quando o governo Ibaneis propõe a correção, ela fica em compasso de espera.