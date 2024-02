Limite para assédio dos bancos

A proposta proíbe o uso de ligações, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada ou por qualquer meio, inclusive eletrônico

Os bancos e correspondentes bancários não poderão mais assediar o consumidor com a oferta de empréstimos caso se aprove projeto que acaba de ser apresentado pela senadora brasiliense Damares Alves.

A proposta proíbe o uso de ligações, oferta comercial, proposta, publicidade direcionada ou por qualquer meio, inclusive eletrônico.

O projeto também estabelece a criação de cadastro centralizado de consumidores com o objetivo de impedir o assédio. Para inclusão no cadastro, as pessoas físicas deverão manifestar sua vontade aos bancos de não receber as ofertas por fornecedores de produtos e serviços financeiros.