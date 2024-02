Limitações a saidinhas e saidões 

Em projeto protocolado nesta quinta-feira, 8, Hermeto propõe suspender as saídas temporárias durante cinco dias antes e cinco dias após o Natal

Enquanto o Senado prepara a votação de um projeto de alcance nacional que acabará com saidinhas e saidões de presidiários – já se decidiu que a proposta irá diretamente ao plenário – o distrital João Hermeto quer apressar as coisas no Distrito Federal.

Em projeto protocolado nesta quinta-feira, 8, Hermeto propõe suspender as saídas temporárias durante cinco dias antes e cinco dias após o Natal, Ano Novo, Carnaval, Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e Finados.

Segundo o distrital, isso prevenirá a ocorrência de crimes durante esses períodos, “garantindo a segurança da população durante períodos festivos, quando há um aumento significativo na circulação de pessoas nas ruas”.