Lições de João Goulart

Presidente regional do PCdoB e hoje radicado em Brasília, João Vicente Goulart lembrou a passagem dos 59 anos do histórico comício da Central do Brasil.

No dia 13 de março de 1964, o então presidente João Goulart – pai de João Vicente – “propôs à nação brasileira um novo e transformador Estado nacional, com profundas reformas estruturais que modificariam o desenvolvimento econômico e social, com as chamadas Reformas de Base”, citou.

Para João Vicente, “aquele discurso de implantação de uma nova ordem social no Brasil, é, sem dúvida, um momento de profunda reflexão, de atenção democrática e de consciência política de saber fazer e de fazer acontecer”.

No discurso, o presidente Goulart falou em encampar as refinarias privadas de petróleo – eram duas – e assinou decreto expropriando as terras marginais a rodovias, o que não se concretizou. Na verdade, o discurso foi mais uma declaração de intenções do que um plano de governo, em especial na área econômica, que à época tinha inflação galopante, embora menor que no fim do regime militar, e baixíssimos índices de crescimento.

João Vicente, de toda forma, acha que o discurso deixou uma lição: “está na hora de termos coragem e de fazermos políticas duras em favor do desenvolvimento nacional e, principalmente, no restabelecimento do equilíbrio da relação capital e trabalho”.

A propósito, o comício marcou o início de uma fase de radicalização política, abrindo espaço para lideranças de esquerda e extrema esquerda. Curiosidade é que um deles era o então presidente da União Nacional dos Estudantes e futuro presidenciável José Serra. E 18 dias depois João Goulart foi deposto pelo golpe militar.