Leila força ação contra racismo no Senado

O Senado Federal aprovou um voto de solidariedade aos alunos da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima, vítimas de insultos raciais durante uma partida de futsal contra um colégio particular de Brasília.

A iniciativa foi liderada pela senadora brasiliense Leila Barros, apontando a urgência de as escolas e instituições de ensino implantarem programas e ações contínuas de promoção da igualdade e de combate ao racismo.

“Devemos garantir que este episódio se torne um ponto de virada, um momento de aprendizado coletivo. Não podemos ficar de braços cruzados diante de episódios tão vergonhosos. É necessário que as escolas, os pais e as entidades educacionais repensem urgentemente seus papéis na formação das crianças para exercerem a cidadania”, disse a parlamentar.

Leila alertou os senadores para possíveis falhas sistêmicas na abordagem do racismo dentro do ambiente escolar, mais especificamente na aplicação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas.

“É essencial que sejam tomadas medidas concretas para investigar as alegações, responsabilizar os envolvidos e implementar políticas e programas que promovam a diversidade, a equidade e a educação antirracista dentro da instituição em questão e nas escolas brasileiras em todo país”, ponderou.