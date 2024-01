Leila em guerra aberta contra ex-partido

Na verdade, a acusação reflete uma guerra aberta e, que a senadora se envolveu com o PSB, partido pelo qual foi eleita

A senadora brasiliense Leila Barros iniciou campanha por uma reforma significativa dos partidos políticos brasileiros. “É preciso revisar o sistema partidário brasileiro, de forma a garantir que aqueles que desejem entrar na política, para contribuir verdadeiramente em favor das pessoas, não sejam prejudicados por uma ou outra decisão arbitrária de grupos políticos”, afirma.

Na verdade, a acusação reflete uma guerra aberta e, que a senadora se envolveu com o PSB, partido pelo qual foi eleita. Depois disso ela se transferiu para Cidadania e, por fim, para o PDT, onde está hoje. Acontece que o PSB cobra de Leila Barros percentual de seus rendimentos como senadora, dízimo que os socialistas copiaram do PT. Leila diz que já pagou o que deveria.

Nada de contribuição obrigatória

O que está acontecendo, segundo Leila, é o andamento de processo movido para uma cobrança que já foi abolida segundo decisão do Ministro Alexandre de Moraes, em 2022.

Esse julgado, assegura Leila Barros, determina que os partidos não podem mais impor contribuição obrigatória aos seus filiados. Portanto, alega ela, “nada mais é do que um ato de perseguição política, o que lamento muito pela bonita história que construímos lá, junto com os militantes do partido”. Considero essa perseguição, continua, “mesquinha e inoportuna, que serve apenas para fragmentar e não para unir”.

Mais do que tudo, “essa ação contra mim é colocar os interesses pessoais acima do interesse partidário, que deveria estar bem mais focado na cobrança de melhor qualidade de vida para os cidadãos, na implementação de políticas de combate à desigualdade social, na destinação correta dos recursos públicos”. Leila promete recorrer contra o PSB em todas as instâncias judiciais.