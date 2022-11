Juíza alvo de violência

Clara foi alvo de violência política por defender o processo eleitoral e discriminação regional por ser nordestina

Magistradas prestaram solidariedade à juíza federal Clara da Mota Santos Pimenta Alves, que atua como auxiliar no gabinete do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal.

Participaram do encontro, no próprio gabinete de Fachin, juízas que atuam no STF, no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no Conselho da Justiça Federal e na Justiça Federal.