Jorge Vianna: denúncia na base

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos/foto) está percorrendo alguns hospitais privados de Brasília e Regiões Administrativas para investigar denúncias que têm sido feitas a ele por enfermeiros do Distrito Federal de que não possuem salas para descanso em várias dessas unidades.

Descanso – Em um hospital de Águas Claras, onde esteve neste fim de semana, Vianna constatou junto à diretoria que não há repouso sequer para a equipe de enfermagem da UTI que trata de pacientes com covid. Estranhamente, porém, há espaço para descanso de outras equipes que não envolvem enfermeiros e enfermeiras.

Valorização – “Essa não pode ser a valorização dada aos profissionais que atuam na linha de frente da covid. São vários os hospitais nesta situação. Todos os trabalhadores que atuam à noite têm direito a, pelo menos, uma hora de descanso”, reclamou ele, que pretende tomar as providências cabíveis sobre o caso.

TV legislativa

A TV da Câmara Legislativa do DF (CLDF) tem previsão de ser implantada até o fim de junho. A Casa só aguarda a chegada dos equipamentos e início do processo de contratação de técnicos, informou o presidente, deputado Rafael Prudente (MDB).

Transparência – A TV Legislativa é esperada como um dos destaques da gestão de Prudente, que conseguiu, no ano passado, reestruturar o site da Câmara Distrital e implantar sistemas eletrônicos que permitem maior transparência aos trabalhos legislativos.

Luto

Magistrados de vários segmentos do Judiciário lamentaram o falecimento, domingo (7), em Brasília, do ministro aposentado do STJ Jacy Garcia Vieira, que foi integrante da primeira composição do Tribunal. Goiano, ele atuou como advogado em Minas Gerais, antes de chegou ao Distrito Federal na década de 70.

Eficiência – “Estamos de luto. O ministro foi grande exemplo de preocupação com a eficiência e agilidade da prestação jurisdicional”, disse o presidente do STJ, ministro Humberto Martins. Viúvo, Garcia Vieira permaneceu morando em Brasília, mesmo depois de aposentado. Deixou cinco filhos e oito netos.

Escola

O deputado distrital Rodrigo Delmasso (Republicanos) tem protestado contra as críticas feitas à ação de transferência do Salão de Múltiplas Funções do Guará para a Secretaria de Educação do DF, de forma a ser local de um curso interescolar de línguas (CIL) naquela cidade.

Vagas – “Vocês acreditam que pessoas têm se levantando contra a transformação deste espaço? O que leva alguém a ser contra a ampliação de 1.080 vagas para estudantes da rede pública do Distrito Federal?”, questionou nas redes sociais o parlamentar – que tem atuado para essa instalação.

Briga grande

Briga entre entidades do Judiciário envolvendo a compra de um imóvel em Brasília tem tudo para esquentar nos próximos meses a relação entre os vários sindicatos dos servidores do Judiciário e do Ministério Público e a Fenajufe, – Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal e MPU.

Imóvel – O Sindjus-DF denunciou que o imóvel, comprado pela Fenajufe em dezembro de 2019 no valor de R$ 1,4 milhão, foi anunciado até novembro do mesmo ano por R$ 100 mil a menos, conforme anúncios na web. Num ofício à Federação, o sindicato pede que o conselho fiscal da entidade apure e dê explicações sobre o caso.

Economia – A Fenajufe, por sua vez, divulgou uma nota oficial onde atesta que foi realizada reunião executiva para aprovar a aquisição meses antes da compra e que, ao contrário da denúncia, o prédio foi adquirido num valor de R$ 50 mil a menos em relação ao cobrado inicialmente.

Endometriose

O deputado distrital Agaciel Maia (PL) é autor da lei sancionada na última semana que cria o Programa de Prevenção à Endometriose e Infertilidade no Distrito Federal, que apresentará, daqui por diante, projetos de conscientização para o público e também profissionais de saúde quanto à necessidade do diagnóstico precoce para as mulheres.

Acompanhamento – Segundo o distrital, a Secretaria de Saúde desenvolverá um sistema de informação e acompanhamento de todas as mulheres que tenham sido diagnosticadas com endometriose ou apresentem sintomas, para realização de tratamentos adequados. “São muitas as mulheres que sofrem com esse problema”, destacou.

Substitutos

A Secretaria de Educação do DF deu início ao processo para convocação de professores substitutos da rede pública com vistas ao ano letivo de 2021. Segundo informações da pasta, embora as aulas só sejam iniciadas em março, os procedimentos para contratação temporária precisam ser feitos desde já.

Documentos – Os interessados que já estão cadastrados devem comparecer seguindo o cronograma que está no site da secretaria. Já os que não atuaram no ano letivo de 2020 devem entregar suas documentações no período entre 22 de fevereiro e 7 de março.

Prioridade

Está previsto para ser votado hoje, pelo plenário da CLDF, o projeto de lei do deputado Robério Negreiros (PSD) que objetiva garantir prioridade na vacinação contra a covid-19 para pessoas com Síndrome de Down, Transtorno do Espectro Autista – TEA – e Deficiência Intelectual, no âmbito do DF.

Constituição – Segundo o parlamentar, seu projeto se ampara no artigo 196 da Constituição Federal, bem como no o Estatuto da Pessoa com Deficiência e na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ele explicou que essa população não está incluída nos primeiros grupos prioritários de imunização.

Quebra de sigilo

A 1ª Câmara Criminal TJDFT, negou recentemente, pedido de provedoras de internet para suspender decisão que decretou a quebra de sigilo de dados e comunicações de usuários e contas de e-mail de seus sistemas, incluindo arquivos armazenados na plataforma Google Drive (nuvem), entre abril de 2018 e maio de 2019.

Concorrência – A ação, proposta por um grupo empresarial que presta serviços online na área de educação, busca apurar a ocorrência de eventual crime de concorrência desleal supostamente praticada um por ex-prestador de serviços, que passou a trabalhar para outra empresa da mesma área.

Jornada

Bancários de Brasília programam duas movimentações esta semana. Em relação aos funcionários do Santander, será realizada uma assembleia virtual hoje, das 8h às 20h, para discutir a proposta de um acordo coletivo de trabalho aditivo ao acordo já existente sobre compensação de jornada de regime especial.

Adesão – No Banco do Brasil, os servidores aderiram à assembleia nacional que decretou estado de greve com indicativo de nova paralisação amanhã (10). Eles querem assegurar junto à direção do banco abertura de diálogo sobre plano de reestruturação anunciado em 11 de janeiro.