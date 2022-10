Já em campanha

Tem a seu favor também as excelentes relações com o governador Ibaneis Rocha, inclusive por serem do mesmo partido, o MDB

Retornando à Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde esteve por dois mandatos consecutivos, o deputado Wellington Luiz já vem conversando com os colegas para aplainar sua candidatura para a presidência da Casa. É uma indicação natural. Wellington Luiz será um dos distritais com maior permanência no Legislativo local, além de conhecer muito bem as relações com o Executivo, pois presidiu a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal, Codhab, na administração Ibaneis. Embora lembre que ainda faltam três meses para a posse, Wellington admite que a candidatura é uma possibilidade e que pretende conversar com todos os colegas. Tem a seu favor também as excelentes relações com o governador Ibaneis Rocha, inclusive por serem do mesmo partido, o MDB. “É uma possibilidade”, reconhece o deputado.

Moradia será prioridade

Até por ter passado quatro anos na Codhab, Wellington Luiz pretende priorizar a moradia como tema de seu novo mandato, o terceiro, como distrital. Avisa que é necessário retomar a entrega de imóveis, inclusive lotes, priorizando as faixas mais carentes da população. Quer dar ênfase, nesse esforço, para mulheres vítimas de violência, para mulheres responsáveis pela unidade familiar e para idosos, entre outros necessitados.

Reforma legal

Foto: Reprodução/Instagram

Nesse sentido, Wellington Luiz acha que será necessário proceder a ajustes na Lei nº 3.877, que em 2006 definiu a política habitacional do Distrito Federal. Há nela, segundo o distrital, dispositivos que precisam ser revistos. É o caso do inciso II do artigo 4º, exigindo que “para participar de programa habitacional de interesse social, o interessado deve residir no Distrito Federal nos últimos cinco anos”. De acordo com Wellington, essa redação prejudica uma grande quantidade de pessoas que residiram no Distrito Federal, às vezes por muito tempo, mas foram obrigadas a se transferir para o Entorno, em geral pelos altos aluguéis. Assim, ele prefere ampliar o debate.

Segurança

Policial civil, Wellington Luiz integrará uma bancada de quatro distritais ligados à área da segurança. Na legislatura que acaba, são cinco. O número, porém, não impressiona Wellington. Na legislatura anterior, iniciada em 2014, eram apenas dois. De qualquer forma, lembra ele, todos os integrantes da Câmara “têm sido, historicamente, cuidadosos com as questões de segurança, que sempre teve apoio”. Além dele, têm origem na área os distritais João Hermeto, policial militar, Jane Klebia, delegada, e Roosevelt Vilela, bombeiro militar.