Izidio ficará na presidência da Terracap

Ele chegou à casa com o desafio de colocar em prática o projeto do governador Ibaneis: investir em obras por toda a cidade no próximo ano

O engenheiro Izídio Santos permanecerá na presidência da Petrobras no novo governo Ibaneis. O governador elogiou seu trabalho e garantiu que o ritmo será mantido e até acelerado. Izidio já ocupou a Secretaria de Obras, que deixou pra ara assumir a presidência da Terracap. Ele chegou à casa com o desafio de colocar em prática o projeto do governador Ibaneis: investir em obras por toda a cidade no próximo ano. Na diretoria de comercialização permanece o engenheiro Júlio César de Azevedo Reis.