Izalci consege formas de aumentar o turismo

O senador brasiliense Izalci Lucas registrou nesta terça-feira, 14, que conseguiu aprovar quase R$ 4 bilhões para incentivar o turismo no Distrito Federal.

Espera que com isso se consiga ampliar as visitas à capital. E até o turismo interno. “Lamentavelmente, grande parte da população que mora aqui não consegue ainda, ou não conhece ainda sequer a Esplanada dos Ministérios”, registrou Izalci.

Na área de turismo cívico, também há muito a crescer, pois a capital do País, é um museu em céu aberto. Izalci ainda citou o turismo religioso: “nós temos aqui a segunda catedral do Brasil, e temos fora do Plano Piloto, nós temos a Casa do Cantador na Ceilândia, entre tantas obras de Oscar Niemeyer. O problema é, disse o senador, “que a gente não sabe explorar isso”.

Passagens estratosféricas

O secretário de Turismo do Distrito Federal, Cristiano Araújo, tem uma explicação para esses limites. Acha que não há como aumentar o turismo nacional “com os preços estratosféricos das passagens áreas em voos domésticos”.

Confia em medidas federais: diz que a ministra do Turismo, Daniele Carneiro, se comprometeu para agir junto ao Ministério de Minas Energia e com as operadoras no sentido de fazer baixar os preços por meio de uma política de redução do preço do querosene de aviação. Mas as coisas podem ainda piorar.

Cristiano quer que o presidente Lula recue do decreto que volta a exigir o visto de turistas americanos, japoneses, australianos e canadenses para entrar no País a partir de 1º de outubro. Aparentemente trata-se apenas de birra com a liberação ocorrida no governo anterior.