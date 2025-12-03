IRB anuncia auditoria ampla para 2026

O presidente do Comitê de Segurança Pública e conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito, Renato Rainha, participou do encontro “Segurança Pública em Foco: Experiências em Fiscalizações na Política de Segurança Pública”, promovido pelo Comitê de Segurança Pública do Instituto Rui Barbosa (IRB) durante o IV Congresso Internacional dos Tribunais de Contas (CITC).

Durante a reunião, Rainha defendeu a necessidade de apoio nacional aos estados na área de segurança pública. Ele destacou que, nos últimos cinco anos, o Fundo Nacional de Segurança Pública transferiu quase R$ 8 bilhões ao Distrito Federal, mas que quase metade desse valor (R$ 3,5 bilhões) ainda não foram usados.

Segundo o conselheiro, mesmo com os R$ 4 bilhões já aplicados, os resultados ficaram aquém do esperado. “Precisamos ajudar os estados a entender por que esses recursos não foram usados onde realmente eram necessários”, afirmou.

Na ocasião, o presidente do Comitê anunciou a realização de uma auditoria ampla para o próximo ano, com o objetivo de identificar falhas na aplicação dos recursos e apontar melhorias para o setor.