Invasões de terra abrem caminho para barraco

A deputada brasiliense Bia Kicis, sempre ela, criou uma boa confusão na sessão da Câmara. Tudo começou com um projeto de lei que procura barrar o chamado Abril Vermelho do MST, o festival de invasões que os sem-terra fazem neste mês.

A votação tinha começado, com o texto que, segundo o Centrão, procura “acabar com essa zona promovida pelo MST, pois a agricultura brasileira, a agropecuária, necessita de segurança jurídica”, como dizia o deputado Alberto Gaspar. Foi então que os petistas barraram o exame, alegado que se trata de “uma matéria que visa ressuscitar uma criminalização de movimentos, pela democratização do acesso à terra, pela produção, pelo respeito a trabalhadores e trabalhadoras rurais em nosso País.

A líder do PSOL, Érika Hilton, tentou argumentar que “não existe invasão de terra, mas ocupação legítima, reconhecida pelo Judiciário”. Aí o líder do governo Lula, José Guimarães, pediu a retirada de pauta, alegando que havia acordo.

Bia Kicis virou uma fúria. Correu à tribuna, e aos gritos, alertou que “nós estamos vivendo o que chamam de Abril Vermelho, que só este mês já foram 24 invasões e a promessa é de muito mais”.

Segundo ela, “nós queremos dar uma resposta e é por isso que nós votamos “sim”, a favor dessa urgência, pois o Congresso tem que dar o recado, tem que mostrar que a sociedade não aprova essas invasões”. Não deu certo e tudo ficou para mais tarde, com Bia descendo furiosa da tribuna.