Iluminação volta às faixas de pedestres

A direção-geral do Detran brasiliense se reuniu com membros da Companhia Energética de Brasília (CEB) e servidores da Diretoria de Engenharia para avaliar a implantação do projeto Luz na Faixa e retomar as ações para concluir, no menor tempo possível, a iluminação das faixas de pedestres de Ceilândia e Plano Piloto.

Lançado em maio de 2022, o projeto prevê a instalação de iluminação em 759 faixas de pedestres, sendo 425 no Plano Piloto e 334 na cidade de Ceilândia.

Estas cidades foram escolhidas para iniciar o programa Luz na Faixa por serem aquelas que contém o maior número de faixas de pedestres dentre todas as regiões administrativas do Distrito Federal. “Esse projeto é de extrema importância para a população.

A iluminação vai garantir maior visibilidade para os pedestres, mesmo nas calçadas e áreas próximas à faixa, aumentando a percepção do condutor e trazendo mais segurança, tanto para o pedestre como para o motorista”, destacou o diretor-geral do Detran, Takane do Nascimento.

Até o momento, foram iluminadas 103 faixas na Ceilândia Norte e no P Sul, além de 28 faixas na Asa Sul. Os trabalhos agora se concentram em finalizar a iluminação das faixas em Ceilândia Sul, no Parque da Cidade e seus arredores, nos setores Bancário Sul e Norte e Comercial Sul e Norte.