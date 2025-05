Ibaneis toma para si pauta do transporte 

Muito debatida na Câmara Legislativa pelo deputado distrital de oposição Max Maciel (PSol), assíduo crítico das condições dos ônibus e do metrô, o transporte público virou o principal trunfo do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nos últimos meses.

O primeiro passo foi a adoção da gratuidade para os usuários aos domingos e feriados. Somente nesse movimento de tabuleiro o chefe do Executivo local conseguiu satisfazer milhares de pessoas que passaram a se deslocar e movimentar a economia da cidade.

O segundo passo veio com um anúncio pelas redes sociais de Ibaneis na última quarta-feira. Reclamação constante, inclusive de Max Maciel, que é presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CMTU), o horário de funcionamento das estações de metrô foram ampliado, passando de 19h para 21h30 em todos os domingos.

Agora, restou apenas uma disputa a ser realizada: pela gratuidade do transporte em todos os dias da semana. Será que até abril de 2026 isso acontece?