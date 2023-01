Ibaneis quer ênfase na Educação

O governador completou: “Chegou a hora agora de olhar para a frente com respeito às diferenças. Nós precisamos de união e temos que ser o exemplo

O governador Ibaneis Rocha fez questão de comparecer nesta segunda-feira, 2 de janeiro, à posse do novo ministro da Educação, Camilo Santana, de quem se tornou amigo pessoal por exercerem o cargo simultaneamente – Ibaneis no Distrito Federal e Camilo no Ceará. Também estava lá o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Ibaneis fez questão de lembrar que Camilo fez “um excelente trabalho na educação do Ceará enquanto governador”. Agora, disse Ibaneis, “esperamos que esse trabalho agora seja estendido por todo o país. Recuperar a educação do Brasil depois de quase doia anos de pandemia será um grande desafio. Desejo boa sorte e um bom trabalho”.

O governador completou: “Chegou a hora agora de olhar para a frente com respeito às diferenças. Nós precisamos de união e temos que ser o exemplo. Nós somos a capital da República, a capital dos sonhos”.

Mudança na secretariaIbaneis Rocha fez uma mudança de última hora na Secretaria de Meio Ambiente, após acertar a indicação do distrital Daniel Donizet para o cargo.

“A Secretaria de Meio Ambiente agora será Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal, e o deputado distrital reeleito Daniel Donizet assume a pasta”, avisou Ibaneis.

É que, muito mais do que ecologia, Daniel Donizet tem como bandeira a assistência aos animais, tema em que apostou principalmente na sua campanha de reeleição. O governador também anunciou que Cleison Duval assume a Emater.