Ibaneis quer a capital do emprego

O governador Ibaneis Rocha (MDB) aproveitou um workshop junto aos inscritos na primeira etapa do QualificaDF para 2023 nesta terça-feira, 4, para dar um recado.

“Quando assumimos em 2019 tínhamos cerca 330 mil desempregados no DF, e hoje temos aproximadamente 257 mil, o que é um motivo especial para continuar trabalhando para reduzir esse número”, disse.

Completou afirmando que “temos condições de transformar o DF na capital do emprego do País”. Afinal, como maior programa de capacitação do Distrito Federal, o QualificaDF vai chegar ao fim do ano com cerca de 50 mil alunos formados e prontos para buscar oportunidade no mercado de trabalho ou, até mesmo, já com um novo emprego.

A marca é a soma dos 24 mil participantes de 2022 com os mais de 27 mil alunos previstos para o decorrer de 2023.

Outro programa, o RenovaDF foi criado na pandemia para qualificar pessoas que estavam sem esperança.

“Só no ano passado mais de 10 mil pessoas participaram. É um trabalho para que a população do DF seja qualificada”, assegurou o governador.