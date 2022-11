Ibaneis manda enfrentar bloqueios de rodovias

O governador avisou que está acompanhando de perto os movimentos que cometem essas ilegalidades

O governador Ibaneis Rocha avisou que a Polícia Militar e outras forças de segurança da capital deverão enfrentar as obstruções de estradas e demais vias públicas. Ibaneis parte do princípio de que “o resultado das urnas deve ser respeitado e o bloqueio das vias públicas é ilegal”.

O governador avisou que está acompanhando de perto os movimentos que cometem essas ilegalidades, “junto às forças de segurança do Distrito Federal, que estão autorizadas a usar todos os meios legais para resolver o problema e garantir o direito da maioria”.

Grass recorre ao MP e à PM

Diante das cenas de vandalismo registradas nas últimas horas nas estradas que circundam o Distrito Federal, o distrital Leandro Grass acionou na manhã desta terça-feira, 1º, o Ministério Público e a Polícia Militar da capital para que sejam tomadas medidas no sentido de liberar as vias com rapidez.

Nos ofícios encaminhados, Grass cita casos de queima de ônibus e interdição de rodovias em Águas Lindas de Goiás, que faz divisa com Ceilândia, e na BR-251, na altura do Café sem Troco, sentido Unaí, reforçando que “moradores e usuários do transporte público não puderam chegar aos locais de trabalho.

O segundo colocado na disputa do Buriti pediu à PM “a imediata atuação para que se reestabeleça a ordem e a segurança da população.”

Ao Ministério Público, o deputado pede que “faça o devido acompanhamento das operações relacionadas ao caso”.

MTST evita confrontos

As redes sociais piraram com um comunicado, emitido na manhã desta segunda-feira, em que se avisava a disposição do MTST para ir a campo evitar a obstrução de rodovias. A ideia que mais circulava nos grupos de Whats’App de esquerda era de uma clonagem nos sites do MTST para criar um confronto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A mensagem original informava que a coordenação nacional do MTST orientava a militância para desbloquear as principais vias de acesso exigindo o respeito às eleições. Havia até uma alfinetada final: “esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo”.

Logo em seguida circulou mensagem de voz do MST, pedindo calma e avisando que a desobstrução das pistas é uma questão do estado. Isso só agravou as suspeitas de que havia uma provocação, eventualmente fraudada, atribuída ao MTST.

A coisa só acalmou quando a própria coordenação nacional do MTST negou clonagem e fez nova postagem: “Para que fique claro: o MTST não provocará nenhuma situação de confronto com bolsonaristas, pois isso só interessa e eles”.