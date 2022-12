Ibaneis garante punições para autores de badernaço

O governador garantiu que os responsáveis sofrerão as penalidades pelos atos de vandalismo, agressão e destruição de patrimônio

Reunido com a bancada do PT na Câmara Legislativa, o governador Ibaneis Rocha (MDB) garantiu, nesta quarta-feira, 14, que os militantes responsáveis pelo badernaço ocorrido na Asa Norte na última segunda-feira (12) serão capturados, presos e processados “estejam onde estiverem”. Como lembraram os distritais, veículos foram incendiados e órgãos públicos apedrejados por bolsonaristas.

O governador garantiu que os responsáveis sofrerão as penalidades pelos atos de vandalismo, agressão, destruição de patrimônio público ou privado, além dos demais delitos cometidos. Essa certeza foi manifestada aos deputados petistas Chico Vigilante, Ricardo Valle, Arlete Sampaio e Gabriel Magno, que o procuraram no Palácio do Buriti.

Prisões virão

Os distritais petistas perguntaram por que a Polícia Militar não enfrentou diretamente os vândalos durante o badernaço da noite de segunda-feira e madrugada de terça. Cobraram, em especial, os motivos de ninguém ter sido preso. Ibaneis tinha a resposta na ponta da língua. Avaliou que, “se a polícia entrasse no meio dos que estavam praticando essas arbitrariedades para prendê-los, poderia acirrar ainda mais os confrontos”.

Isso não atrapalhará as investigações. Afinal, disse o governador, “as áreas atacadas são repletas de câmeras cujas imagens já estão sendo totalmente analisadas por uma equipe da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.

Segurança garantida na posse

Ibaneis também assegurou à bancada petista que a posse do presidente eleito Lula, no dia 1º de janeiro será uma grande festa e que as forças de segurança estarão atuando para que tudo aconteça de forma tranquila, bem monitorada e “num clima de paz e felicidade para a população”. O governador contou que vem tratando do assunto com a futura primeira dama, Janja da Silva, com o senador eleito Wellington Dias e com o ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa. A equipe do Buriti, a começar pelo chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, está mobilizada para isso e em contato permanente com o time da transição.