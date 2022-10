Ibaneis destaca prioridades

Usará o BRB no turismo e no social, além de modernizar o pagamento das passagens de ônibus no cartão de crédito

O governador Ibaneis Rocha listou nesta terça-feira, 11, os primeiros passos para o mandato que se inicia em janeiro. Além do reajuste de 18% para o funcionalismo, já anunciado, quer “colocar para andar a expansão do metrô em Samambaia e replicar esse processo em Ceilândia e na Asa Norte”. Usará o BRB no turismo e no social, além de modernizar o pagamento das passagens de ônibus no cartão de crédito.