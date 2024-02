Hora de enfrentar o desafio do PPCUB

Robério assegura que a Liderança do Governo se pautará pela atenção a todos os distritais, tanto aliados quanto de oposição

Líder do governo na Câmara Legislativa, o distrital Robério Negreiros avisa que o Buriti tem uma grande meta pela frente, a de enfrentar o PPCUB – a lei de uso e ocupação do solo das áreas tombadas, a qual nenhum governo passado conseguiu aprovar.

O esforço concentrado é votarmos, até o final do semestre, já que o projeto já passou pelo Conplan – conselho de planejamento urbano conforme exigência prévia da legislação. Essa questão é vista como uma das principais pautas do ano por ele, que espera votar o PPCUB com mais rapidez, provavelmente ainda no primeiro semestre, e o PDOT, o plano diretor de ordenamento territorial, até o fim do ano.

Robério assegura que a Liderança do Governo se pautará pela atenção a todos os distritais, tanto aliados quanto de oposição, pois considera que só esse diálogo garante a qualidade da legislação.

O combate à violência contra a mulher, lembra Robério Negreiros, é também uma prioridade estabelecida desde o início dos trabalhos, tanto pelo Buriti quanto pelos próprios distritais, ao lado da Saúde – segundo ele, o Buriti tem dado toda a atenção ao tema, chegando até a substituir servidores quando não cumprem os objetivos fixados para a área.