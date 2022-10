Hora da cannabis

Pelo menos quatro proposições tramitam no Senado visando dar segurança para as pessoas que fazem uso do medicamento

A senadora Leila Barros quer dar prioridade à liberação do uso da cannabis para fins medicinais. “É dever deste parlamento regulamentar o uso da cannabis medicinal no Brasil”, diz a senadora.

Para Leila, “deixar esse tema adormecido nas gavetas do Senado é virar as costas a essas famílias”. Leila considera “um retrocesso a decisão do Conselho Federal de Medicina que limitou o uso do canabidiol para o tratamento de duas patologias apenas.

Essa decisão, segundo ela, deixa desamparadas milhares de pessoas que dependem desse tratamento e pode provocar impactos financeiros e técnicos no SUS.