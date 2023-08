Homenagem a ex-secretário de Projetos Especiais

Ao longo de mais de quatro décadas de profissão, o pernambucano Roberto Andrade ocupou secretarias municipais no Recife e no governo de Pernambuco

Recém-saído do cargo de Secretário de Projetos Especiais do Distrito Federal, cargo que exerceu por três anos, para novas empreitadas profissionais, o engenheiro Roberto Andrade — que já recebeu honrarias do Judiciário e do Governo do Distrito Federal anteriormente — foi agraciado recentemente como comendador da ordem do mérito Imperador Dom Pedro II, que é concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF aos profissionais e autoridades que, por meio do trabalho realizado, prestaram serviços à população. Ao longo de mais de quatro décadas de profissão, o pernambucano Roberto Andrade ocupou secretarias municipais no Recife e no governo de Pernambuco.