Hesitações ministeriais

Ao empossar Ricardo Lewandowski, nesta quinta-feira, Lula estava particularmente bem-humorado. Contou que, quando o convidou para ser seu ministro da Justiça, ele lhe pediu dois dias para pensar. Comentou que nunca viu isso, “uma pessoa pedir tanto tempo para ser ministro”. Pensou que Lewandowski quereria conversar com a Iara (mulher dele) porque tinha planos de, “ao sair do Supremo Tribunal Federal, descansar por uns tempos e passar a ter uma vida mais tranquila”. Quando se completaram os dois dias e o Lewandowski não deu resposta, disse Lula, pensou “ou a discussão é muito séria, estão avaliando muitos pontos, ou está tendo muita briga entre os dois”. Até que, no fim da tarde do segundo dia, ficou aliviado ao receber o telefonema do Lewandowski, dizendo que aceitaria ser ministro. Na verdade, quem mais riu com a história foram Lewandowski e Iara.