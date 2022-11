Guerra interna na federação petista

Esse vazamento é considerado manobra de quadros petistas de peso, cismados com a desenvoltura de Grass no entorno do presidente eleito Lula

Vazaram tuítes antigos do distrital Leandro Grass, do PV, com críticas ao PT. Em um deles, Grass critica os petistas por adotarem postura revanchista e antidemocrática após as eleições de 2018, enquanto no outro acusa o PT de promover estelionato eleitoral em 2014, usando caixa 2 e desconstruindo a hoje aliada Marina Silva.

Esse vazamento é considerado manobra de quadros petistas de peso, cismados com a desenvoltura de Grass no entorno do presidente eleito Lula.

Existe entre os petistas a impressão de que Grass pretende se firmar como interlocutor do novo governo no Distrito Federal.

Contra isso, alegam que, mesmo ficando em segundo lugar, Grass teve 434 mil votos para o Buriti, enquanto Lula chegou a 650 mil no primeiro turno e 730 mil no segundo, o que mostraria o predomínio do partido do presidente sobre o escolhido da federação PT-PV-PCdoB para o Buriti.

Hora de radicalizar

De seu lado, Leandro Grass está radicalizando seu discurso. Afirmou nesta quarta-feira, 9, que o tratamento a quem pede golpe militar e volta da ditadura no Brasil tem que o ser mesmo dado a quem exalta o nazismo.

“Afrontar as leis e a democracia é crime”, diz o distrital, acrescentando: “o que estamos vendo no Quartel Geral do Exército em Brasília é a relativização e a conivência com a baderna da ilegalidade”.

O que mais afrontou o candidato ao Buriti pela federação PT-PV-PCdoB foi o que chamou de “absolutamente lamentável e revoltante cena da agressão aos deputados petistas Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias” em um bar da Asa Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A reação golpista de bolsonaristas ao resultado das eleições está tomando proporções muito graves que já afetam a nossa sobrevivência”, alerta Leandro Grass.

Festa de fim de mandato

No dia 29 de novembro, o distrital Leandro Grass receberá apoiadores e convidados em um evento de confraternização e prestação de contas de seu mandato. A participação na celebração é gratuita, mas é preciso se inscrever com antecedência.

Leandro Grass celebra os quatro anos de um mandato ativo, que apresentou 93 proposições legislativas, promoveu 59 audiências públicas, e encaminhou mais de 1,7 mil documentos tratando de pedidos de informações a órgãos do governo, notificação de casos a serem apurados e solicitação de investigação a órgãos de controle