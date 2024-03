Guerra do União tem até casa incendiada 

Além da residência de Rueda, a casa de sua irmã também foi incendiada, ambas ficam no mesmo condomínio na praia de Toquinho

Um incêndio destruiu uma casa de praia do presidente eleito do União Brasil, Antônio Rueda, nesta segunda-feira, 11. Além da residência de Rueda, a casa de sua irmã também foi incendiada, ambas ficam no mesmo condomínio na praia de Toquinho, próximo a Porto de Galinhas, Pernambuco.

Nesta terça-feira, o advogado de Rueda, Paulo Emilio Catta Preta, pediu em Brasília uma investigação do ainda presidente do partido, deputado Luciano Bivar, alegando que ele tem feito uma série de acusações recentes a Rueda, o que criaria, por si só, certo grau de suspeição.

Afinal, o próprio Rueda já registrou boletim de ocorrência contra Bivar por suposta ameaça. Rueda acionará o Supremo Tribunal Federal pois Luciano Bivar tem foro privilegiado. De acordo com Catta Preta, “desde o dia 26 de fevereiro, uma série de ameaças tem sido perpetradas por parte do deputado Luciano Bivar contra Antônio Rueda. Esse cenário inicial se dá no contexto de uma disputa partidária e, num primeiro momento, há uma gravação que mostra que o deputado Bivar ameaça diretamente Antônio Rueda e seus familiares”.

Bivar não havia se manifestado, mas depois do anúncio feito pelo advogado, deu uma entrevista dizendo que havia sido traído pela família Rueda. Acrescentou que “mais do que o punhal, minha dor vem de não saber quem me apunhalou”. Detalhe: os irmãos Rueda dizem que o condomínio em que estão as casas incendiadas foi construído por Bivar, que lhes vendeu os imóveis.

Por trás de tudo está a convenção que, em 29 de fevereiro, elegeu Rueda o novo presidente do partido, com apoios importantes como o de Ronaldo Caiado, governador de Goiás. Bivar tenta anular essa convenção e garante que ela nunca ocorreu.