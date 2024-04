Gonet promete aprofundar investigações de ONG

O senador amazonense Plínio Valério, que presidiu a CPI das ONGs, acompanhado pelo relator da Comissão, senador Márcio Bittar, do Acre, entregou, nesta quarta-feira, 17, ao procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o relatório com o resultado do trabalho da Comissão que investigou a atuação de ONGs na Amazônia.

O procurador comprometeu-se a ler o relatório, designando um servidor para acompanhá-lo e encaminhá-lo aos órgãos competentes na primeira instância. Durante o encontro, os senadores resumiram os trabalhos da CPI, ressaltando a importância da Comissão, que buscou tecnicidade, sem sensacionalismo.

“A CPI não acabou, é o início de uma luta que deve ser travada daqui em diante, pois abrimos a caixa de Pandora e o Brasil agora conhece o outro lado da narrativa, pois temos sim o direito de viver e explorar nossas riquezas naturais”, afirmou o senador Plínio Valério.

O relator Márcio Bittar, destacou que é inadmissível que o Brasil aceite recursos estrangeiros, vindos de fundações multimilionárias e de gigantes empresariais que impedem a nossa soberania. “Somos a região mais pobre do país e se não pudermos acessar recursos naturais e construir desenvolvimento não poderemos tirar aquela região da pobreza”, explicou.